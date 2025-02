Rüdiger Klos MdL: Kirchen müssen mit Dialogangebot Ernst machen

Der religionspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL hat die Landeskirchen aufgefordert, endlich Ernst mit ihrem Dialogangebot zu machen: „Erst heute hat der Freiburger Erzbischof Stephan Burger erklärt, die verschiedenen Akteure müssten ‚im Gespräch bleiben können, um Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden‘ – obwohl er zugleich etwas von ‚demokratischen Parteien‘ mit ‚vergleichsweise hoher Zustimmung‘ fabulierte."

Klos weiter: "Dementsprechend habe ich heute als Mitglied der römisch katholischen Kirche, als gläubiger Christ mit italienischer Muttersprache und als Vater und Abgeordneter, der sich Sorgen um die Menschen macht, gleichlautende Schreiben an die Erzdiözese Freiburg, die Diözese Rottenburg – Stuttgart, die Evangelische Landeskirche Baden und die Evangelische Landeskirche in Württemberg mit der Aufforderung gerichtet.

Schließen Sie sich nicht länger vom hohen Ross herab dem allgemeinen Unvereinbarkeitspathos und Brandmauergerede an, das doch nur nachplappert, was alle sagen, sondern machen Sie Ernst mit dem, was Landesbischof Friedrich Kramer in Magdeburg gestern nach der Wahl anmahnte: sich in der Kampagne „#VerständigungsOrte“ zu engagieren und uns konkrete Termine für eine solche Verständigung zu unterbreiten.“

Quelle: AfD BW