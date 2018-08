Nach Polizeieinsatz: Gysi fordert Regierungswechsel in Sachsen

Als Reaktion auf den Polizeieinsatz bei einer Pegida-Demonstration in Dresden fordert der Linken-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi einen Regierungswechsel in Sachsen. "Es ist höchste Zeit, dass die CDU in Sachsen von der Regierung abgelöst wird", sagte Gysi den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

"Jetzt können alle sehen, was 28 Jahre Staatspartei bewirken. Da entsteht eine Einseitigkeit, die sich auf die Polizei auswirkt, auf den Apparat, in allen Bereichen", betonte Gysi. Der Rechtskurs von Regierungschef Michael Kretschmer helfe der AfD, nicht ihm. Gysi fordert einen Regierungswechsel von links. "Da müssten sich viele zusammenfinden - zur Not in einer Minderheitsregierung. Linke, Grüne und SPD müssten natürlich erstmal eine Stärke gewinnen, um ein ernst zu nehmender Faktor zu werden", sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete. Quelle: dts Nachrichtenagentur