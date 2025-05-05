Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dobrindt fordert mehr Mittel für Drohnenabwehr

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Alexander Dobrindt (2025)
Alexander Dobrindt (2025)

Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur verlangt Alexander Dobrindt (CSU) zusätzliche Gelder für die Abwehr von Drohnen, um Flughäfen und Infrastruktur besser zu schützen.

Er verweist auf jüngste Störungen und auf die wachsende Zahl ziviler und krimineller Einsätze. Benötigt würden frühzeitige Detektion, Störsender und klare Einsatzregeln. Fachleute nennen zudem Schulungen und vernetzte Leitstellen als Erfolgsfaktoren.

Finanzierungsfragen und Zuständigkeiten sollen rasch geklärt werden. Kommunen und Betreiber erwarten Planungssicherheit für Beschaffung und Betrieb.

Quelle: ExtremNews


