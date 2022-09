Lauterbach über Crystal Meth gestolpert…

...aber ganz anders, als Sie jetzt vielleicht denken. Eine schlechte englische Aussprache hat in Deutschland ebenso Tradition wie die Häme darüber, wenn ein Prominenter dabei erwischt wird. Ex-EU-Kommissar Günther Öttinger (CDU) konnte davon ebenso ein Lied singen wie Guido Westerwelle (FDP). Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Wobei zu ihrer Verteidigung gesagt werden muss: Anders als Außenministerin Annalena Baerbock haben sie auch nicht in ihrem Lebenslauf angegeben, in England studiert zu haben – das dem schwachen Englisch der Grünen noch einmal ein besonderes „Geschmäckle“ gibt.

Nun reiht sich ein neuer Politiker in die lange Reihe derer ein, die wegen schlechtem Englisch verhöhnt werden: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, genannt auch der Alpen-Napoleon, wegen seines autoritären Führungsstils und seiner Geltungssucht. Er wollte beim CDU-Parteitag in Hannover brillieren, und es erging ihm wie dem sprichwörtlichen Hund, der mit den großen Artgenossen pinkeln möchte, aber das Bein nicht hoch genug bekommt. Als er die geplante Legalisierung von Cannabis kritisierte, spitzte er die Pläne zu und warnte, dass danach möglicherweise auch noch härtere Drogen wie Crystal Meth legalisiert werden können (wofür es laut Insidern im Bundestag und auch in gewissen Ministerien durchaus Fürsprecher geben könnte).





Im Eifer des Gefechts sprach der Landesfürst das englische „th“ falsch aus und sagte „Crystal Mett“: möglicherweise eingedenk einer auch in Söders Heimat Franken beliebten Spezialität, der Mettwurst, kurz mancherorts auch „Mett“ genannt (siehe hier).

Das Thema „Drogen“ und insbesondere „Crystal Meth“ schien dann ausgerechnet Karl Lauterbach zu triggern. Gemeinsam mit anderen Nutzern sozialer Medien verspottete er den Ministerpräsidenten. Doch wer anderen eine Grube gräbt, fällt leicht selbst hinein. „Trotz dieser vernichtenden Kritik von @Markus_Soeder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Chrystal-Mett Konsum, zögern wir nicht“, schrieb der Minister auf Twitter, und gebärdete sich dabei quasi als Sprecher der gesamten Bundesregierung. „Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet.“ Dabei schrieb er ausgerechnet statt „Crystal“, wie es korrekt auf Englisch heißt, „Chrystal“.

Wer andere wegen falscher Aussprache im Englischen verspottet, sollte dann auch die Rechtschreibung beherrschen."Quelle: Reitschuster