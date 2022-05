Interview mit Linke-Spitzenkandidatin in NRW, Carolin Butterwegge

Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veröffentlicht in der Wochenendausgabe (14./15. Mai) ein Interview mit der Spitzenkandidatin der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen, Carolin Butterwegge. "Wir haben fünf Jahre CDU-FDP-Landesregierung hinter uns, in denen sich vieles im Land verschlechtert hat. Nordrhein-Westfalen ist ungerechter geworden", kritisiert Butterwegge.

Bei der letzten Landtagswahl in NRW war Die Linke denkbar knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert: "Bei der Wahl 2017 haben uns für den Einzug etwas über 8.000 Stimmen bei insgesamt rund 13 Millionen Wahlberechtigten gefehlt. Wir setzen darauf, dass wir diese Stimmen jetzt bekommen", so Butterwegge weiter. Die Linke legt ihren Schwerpunkt auf die Themen soziales Wohnen und Bildungsgerechtigkeit. Die Turbulenzen auf der Bundesebene habe auch der Linkspartei in NRW geschadet, doch arbeiteten die Mitglieder im Landesverband in NRW "gut zusammen". "In Nordrhein-Westfalen sind wir da auf einem guten Weg. Vielleicht kann die Bundespartei davon künftig lernen", so Butterwegge. Quelle: junge Welt (ots)