Bundeswehrbeschäftigte kritisieren Personalpolitik von Pistorius

Vor dem Hintergrund der großen Personallücke wirft der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr (VBB) Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor, sich einseitig auf die Anwerbung neuer Soldaten zu konzentrieren und interne Reformen zu vernachlässigen. "Wir haben in der Bundeswehr zu viele 'Verwaltungssoldaten'", sagte die VBB-Bundesvorsitzende Imke von Bornstaedt-Küpper dem "Tagesspiegel".

Sie fragte, warum Pistorius trotz des Zeitdrucks der Nato nicht grundsätzlich überprüfen lasse, welche Soldaten statt in Verwaltungen zu sitzen "besser bei ihren Einheiten aufgehoben wären". Die Truppe habe sich "in den letzten Jahren sozusagen selber demilitarisiert", indem immer mehr bürokratische Aufgaben übernommen worden seien, so von Bornstaedt-Küpper.



Als Beispiel dafür führte die Personalvertreterin an, "dass nur eines von sechs U-Booten über eine vollzählige Crew verfügt und auslaufen kann, aber viele U-Boot-Fahrer in Stäben gebunden sind". Würde dies verändert, ließen sich insgesamt tausende von Soldaten für eine bessere Einsatzbereitschaft gewinnen, sagte sie.



Allerdings müsse Pistorius hier aktiv werden, so Bornstaedt-Küpper. "Das Militär reformiert sich nicht von selbst - es braucht da mehr Entschlossenheit bei der Leitung des Verteidigungsministeriums."

Quelle: dts Nachrichtenagentur