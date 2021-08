Kantar/Emnid: Union verliert bei Sonntagsfrage zwei Prozent

Bei einer aktuellen Meinungsumfrage zur Bundestagswahl hat die Union deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung verloren. 22 Prozent der Befragten würden ihre Stimme den Unionsparteien CDU-/CSU geben, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl stattfinden würde, ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Kantar im Auftrag des Focus.

Damit verlor die Union im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozent an Zustimmung. Die SPD legte ein Prozent zu und liegt nun bei 19 Prozent. Die Grünen liegen bei 21 Prozent und verloren ein Prozent. Die weiteren Ergebnisse: FDP 12 Prozent (-1 Prozent), AfD unverändert 11 Prozent, Die Linke 7 Prozent (+1 Prozent).

Datenbasis: Befragt wurden zwischen dem 4. und 10. August 1.446 Personen. Quelle: dts Nachrichtenagentur