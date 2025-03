ARD-DeutschlandTREND: Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an möglicher Ukraine-Friedensmission stößt auf geteiltes Meinungsbild

Die Frage, ob sich die Bundeswehr im Falle eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Russland und der Ukraine an einer Ukraine-Friedensmission beteiligen sollte, stößt bei den Deutschen auf ein geteiltes Meinungsbild. 43 Prozent sind der Meinung, Deutschland sollte sich in diesem Fall mit Bundeswehrsoldaten an der Friedenssicherung in der Ukraine beteiligen. 46 Prozent sind grundsätzlich dagegen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.325 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Die USA haben Anfang der Woche ihre militärischen Hilfen an die Ukraine ausgesetzt. Bei einem Sondergipfel an diesem Donnerstag befasst sich die Europäische Union u.a. mit der Frage, inwiefern Europa zusätzliche Militärhilfen gewähren kann. Eine Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) sieht die europäischen Länder nicht in der Lage, ausbleibende US-Hilfen an die Ukraine zu ersetzen; 28 Prozent meinen hingegen, Europa wäre dazu in der Lage.

Gut drei Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 machen sich zwei Drittel der Deutschen (68 Prozent) sehr große bzw. große Sorgen um die Menschen in der Ukraine; jeder Vierte (26 Prozent) macht sich um die Menschen in der Ukraine wenig bzw. gar keine Sorgen.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland



Fallzahl: 1.325 Befragte



Erhebungszeitraum: 4.-5. März 2025



Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung



Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Die USA wollen ihre militärischen Hilfen an die Ukraine aussetzen. Was glauben Sie: Sind die europäischen Länder in der Lage oder nicht, ausbleibende US-Hilfen an die Ukraine zu ersetzen?



Falls es zu einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und der Ukraine kommt: Sollte sich Deutschland mit Bundeswehrsoldaten an der Friedenssicherung in der Ukraine beteiligen?



Machen Sie sich sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig Sorgen oder gar keine Sorgen um die Menschen in der Ukrain

Quelle: ARD Das Erste (ots)