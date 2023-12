AfD-Lindemann: CDU und SPD wollen Asyl-Kosten nicht bekanntgeben

In Berlin wurden seit Jahresbeginn etwa 15.000 Einwanderer neu untergebracht. Dazu kommen etwa 13.000 Ukrainer. Dabei stößt die deutsche Hauptstadt längst an die Grenzen ihrer Kapazitäten. So wurden für die Migranten nicht nur eigene Wohnblocks errichtet, sondern auch Hotels angemietet.

Die Kosten für die Stadt und damit die Steuerzahler sind gigantisch. Allein in diesem Jahr rechnen die Behörden mit über einer halben Milliarde Euro. Eine Zahl, die die Landesregierung Berlins ihren Bürgern wohl gern verschwiegen hätte. Quelle: AUF1