Merkel verspricht "gleichwertige Lebensverhältnisse"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Samstag mit einem Plädoyer für "gleichwertige Lebensverhältnisse" an die Bevölkerung gewandt. Alle sollten gleichermaßen am Wohlstand teilhaben, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Sinn und Aufgabe der in der kommenden Woche erstmals zu diesem Thema tagenden Kommission sei es, konkrete Vorschläge für die unterschiedlichen Lebensbedingungen in Deutschland zu entwickeln.

So gebe es in manchen Regionen Wegzug und Wohnungsleerstand, in Großstädten dagegen angespannte Immobilienmärkte mit hohen Mieten. "Diese Ängste und Sorgen, die in Ballungsgebieten und ländlichen Räumen ganz unterschiedlich sind, die wollen wir aufnehmen und daraus versuchen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu gestalten", sagte die Kanzlerin. "Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft liegt mir sehr am Herzen", sagte Merkel.

Diesen Zusammenhalt zu ermöglichen sei einerseits Aufgabe der Politik, auf der anderen Seite könne jeder Einzelne etwas dazu beitragen. Es gehe im Zusammenleben auch darum, offen für andere zu sein. Wenn man sich kennenlerne, verschwänden oft Vorurteile und man könne sich gegenseitig bereichern. "Auf jeden Fall ist klar: Die, die uns spalten wollen, meinen es nicht gut mit unserem Land", so die Kanzlerin. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sei jedoch nicht von einem Tag auf den anderen zu erreichen, ergänzte Merkel. Quelle: dts Nachrichtenagentur

