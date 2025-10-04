Reker bedauert Satz von der "Armlänge Abstand" - "Würde ich nicht mehr sagen"

Kölns scheidende Oberbürgermeister Henriette Reker (parteilos) bedauert ihre am meisten kritisierte Aussage von der "Armlänge Abstand", den Frauen zu Fremden halten sollten. Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/2016 hatte sie gesagt, dass man Menschen, zu denen man kein Vertrauensverhältnis habe, nicht zu nahe an sich heranlassen sollte und sprach von einer Armlänge Abstand.

"Das würde ich nicht mehr aus einer städtischen Broschüre zitieren, das würde ich überhaupt nicht mehr sagen. Weil das so verstanden wurde, als wäre den Frauen nichts passiert, wenn sie eine Armlänge Abstand gehalten hätten. So war es nicht gemeint", sagte Reker in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die OB hatte damals auf die Frage nach präventivem Schutz gesagt: "Es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Also von sich aus schon gar nicht eine große Nähe zu suchen zu Menschen, die einem fremd sind, zu denen man kein gutes Vertrauensverhältnis hat."

Vor ihrer ersten Wahl 2015 war Reker Opfer eines Messer-Attentats durch einen Rechtsextremen geworden, bei dem sie lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Zahl der Morddrohungen in ihrer Amtszeit sagte sie im Interview: "Ich habe irgendwann aufgehört, sie zu zählen."

