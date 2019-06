Grüne schulen Mitglieder für mögliche Wahlsiege in NRW

Die NRW-Grünen bereiten sich nach dem starken Abschneiden bei der Europawahl auf vergleichbar gute Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr vor. "Die Ergebnisse bei der Europawahl sind vor allem ein Hinweis auf unser Potenzial. Dieses Potenzial liegt aber weit über dem, was wir bisher kannten", sagte Landespartei-Chef Felix Banaszak der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Die Grünen erreichten im Mai in NRW 23,2 Prozent der Stimmen und wurden zweitstärkste Kraft. Das Problem: Derzeit hat die Partei nicht überall genügend Mitstreiter, um alle Mandate nach einem Top-Ergebnis bei der Kommunalwahl auch besetzen zu können.



"Wir müssen und wir werden unsere Partei auf die mögliche Situation vorbereiten, dass wir vermutlich deutlich mehr Ratsmandate besetzen werden", erklärte Banaszak der Zeitung. In den Großstädten verfügten die Grünen in der Regel über genügend Aktive. Im ländlichen Raum sei dies mancherorts eine größere Herausforderung. Zum Schulungs-Angebot gehörten zum Beispiel Hospitationen in Räten und Bezirksvertretungen und der Besuch von Rhetorik-Seminaren. Der Parteinachwuchs (Grüne Jugend) schule gezielt die jungen Mitglieder.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)