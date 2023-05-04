Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Höcke: Bahn frei für die Gesundheitsdiktatur!

Höcke: Bahn frei für die Gesundheitsdiktatur!

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 09:34 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Internetseite: "https://afd-bjoern-hoecke.de" / Eigenes Werk

Jetzt ist es soweit: Der WHO-Knebelvertrag[1] soll in Deutschland verbindlich werden. Das von der Bundesregierung vorbereitete Gesetz sieht massive Einschränkungen der Grundrechte vor: Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Freizügigkeit und das Brief- und Postgeheimnis stehen zur Disposition. Unter dem Vorwand einer »pandemischen Notlage« werden der Willkür Tür und Tor geöffnet. Darüber berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Höcke weiter: "Das Grundgesetz, das ursprünglich dafür geschaffen wurde, den Bürger gegenüber einem übergriffigen Staat zu schützen, ist damit in einem weiteren Fall das Papier nicht mehr wert, auf das es gedruckt wird.

Donald Trump hat rechtzeitig die Reißleine gezogen: Die USA sind nach den jüngsten Erfahrungen mit dem WHO-Pandemie-Management wohlweislich aus der WHO ausgetreten, Argentinien folgte dem Beispiel. Nach dem Austritt der USA ist Deutschland der größte Finanzier der WHO — einmal direkt als Staat und dann noch einmal über den Umweg der EU-Kommission. Dem folgt gleich eine Pharma-Lobbyorganisation: Die Bill & Melinda Gates Foundation. Unsere eigene Entrechtung lassen wir uns einiges kosten!"

