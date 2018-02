Mehr Spionagefälle in Deutschland

Die Zahl der Ermittlungen wegen Spionage in Deutschland ist deutlich gestiegen. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat im vergangenen Jahr 35 entsprechende Verfahren eingeleite. Das sind mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr, so eine Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage. Der "Spiegel" berichtet darüber.

2016 gab es demnach nur zehn Spionageverfahren, 2015 waren es 14. "Ganz offensichtlich wird Deutschland zur Spielwiese für ausländische Nachrichtendienste", sagt die Linken-Innenexpertin Martina Renner. Der Verfassungsschutz hat neben Aktivitäten russischer, iranischer und chinesischer Geheimdienste zuletzt eine Zunahme von Ausspähversuchen durch die Türkei registriert. Agenten eines vietnamesischen Geheimdienstes entführten im vergangenen Sommer einen Landsmann auf offener Straße in Berlin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

