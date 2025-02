Buschmann erklärt bessere Umfragen mit Anti-Grünen-Beschluss

FDP-Generalsekretär Marco Buschmann sieht als Gründe für den jüngsten Zuwachs in den Umfragen einen sich selbst verstärkenden Aufwärtstrend und eine Bewegung unter vielen bislang unentschlossenen Wählern, sich nun doch festzulegen.

"Die sagen, eine FDP, die den einzelnen Menschen in der Politik vertritt, statt dass alle immer nur auf den Staat setzen, ist wichtig", sagte Buschmann am Dienstag den Sendern RTL und ntv. Zudem würde die FDP als Partei wahrgenommen, die für Wirtschaftspolitik stehe.

Außerdem trage die strikte Abgrenzung von den Grünen Früchte. "Viele Menschen haben genau im Gespür, dass mit einer Regierungsbeteiligung der Grünen weder in der Wirtschaftspolitik noch in der Migrationspolitik etwas zu machen ist." Buschmann weiter: "Die Tatsache, dass Friedrich Merz das sich offenhält, die FDP aber klar sagt, wir treten nur in eine Regierung ein ohne die Grünen, ist für viele auch eine Motivation."

Quelle: dts Nachrichtenagentur