Ex-BA-Chef dringt auf konsequentere Regeln beim Bürgergeld

Ein früherer Präsident der Bundesagentur für Arbeit fordert, Schlupflöcher beim Bürgergeld zu schließen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel seien Fairness gegenüber Beitragszahlern und wirksame Anreize zur Arbeitsaufnahme, berichtet FinanzNachrichten.de.

Der frühere Behördenchef kritisiert Regelungen, die Mitwirkungspflichten verwässern oder Fehlanreize setzen könnten. Genannt werden strengere Prüfungen, klarere Sanktionen bei Pflichtverstößen und schnelleres Matching in Arbeit. Gleichzeitig plädiert er für Qualifizierung, damit Betroffene in dauerhafte Beschäftigung kommen.

Sozialverbände warnen vor pauschalen Verschärfungen und pochen auf individuelle Unterstützung. Die Diskussion facht die Grundsatzfrage an, wie der Sozialstaat zugleich Chancen eröffnet und Missbrauch verhindert.

Quelle: ExtremNews



