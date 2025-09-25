Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Ex-BA-Chef dringt auf konsequentere Regeln beim Bürgergeld

Ex-BA-Chef dringt auf konsequentere Regeln beim Bürgergeld

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 08:40 durch Sanjo Babić
Bürgergeldempfänger 2024
Bürgergeldempfänger 2024

Ein früherer Präsident der Bundesagentur für Arbeit fordert, Schlupflöcher beim Bürgergeld zu schließen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel seien Fairness gegenüber Beitragszahlern und wirksame Anreize zur Arbeitsaufnahme, berichtet FinanzNachrichten.de.

Der frühere Behördenchef kritisiert Regelungen, die Mitwirkungspflichten verwässern oder Fehlanreize setzen könnten. Genannt werden strengere Prüfungen, klarere Sanktionen bei Pflichtverstößen und schnelleres Matching in Arbeit. Gleichzeitig plädiert er für Qualifizierung, damit Betroffene in dauerhafte Beschäftigung kommen.

Sozialverbände warnen vor pauschalen Verschärfungen und pochen auf individuelle Unterstützung. Die Diskussion facht die Grundsatzfrage an, wie der Sozialstaat zugleich Chancen eröffnet und Missbrauch verhindert.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ekel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige