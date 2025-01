Scholz ruft in Neujahrsansprache zu Zusammenhalt auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Neujahrsansprache zu gesellschaftlichem Zusammenhalt trotz der verschiedenen Krisen aufgerufen. "Die Zeiten sind schwierig, das spüren wir alle: Unsere Wirtschaft hat zu kämpfen. Das Leben ist teurer geworden", so der Kanzler.

"Angesichts solcher Sorgen fragen sich viele, wie es in Deutschland weitergeht. Meine Antwort darauf lautet: Unser Zusammenhalt macht uns stark."



"Und wir haben es gemeinsam in der Hand: Wir können 2025 zu einem guten Jahr machen, mit Respekt voreinander, mit Vertrauen zueinander, mit Interesse aneinander und mit Engagement füreinander. Damit es gut in unserem Land weitergeht", sagte Scholz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur