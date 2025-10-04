Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Dobrindt plant neuen Vorstoß für Asylzentren in Drittstaaten

Dobrindt plant neuen Vorstoß für Asylzentren in Drittstaaten

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Refugees (Symbolbild)
Refugees (Symbolbild)

Bild: wikimedia / Bwag [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] / WB / Eigenes Werk

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will beim „Munich Migration Meeting“ einen neuen Anlauf für Asylzentren in Drittstaaten starten, meldet dts. Laut „Bild“ soll eine Gruppe zustimmender EU-Länder die Umsetzung vorantreiben.

Dobrindt will EU-Staaten gewinnen, die das Konzept mittragen, und dann auf gemeinsames Vorgehen setzen. Ziel wäre, Asylverfahren außerhalb der EU in sicheren Partnerländern zu prüfen und Rückführungen zu erleichtern. Befürworter versprechen sich davon geringere irreguläre Zuwanderung und schnellere Verfahren, Kritiker sehen Rechts- und Menschenrechtsrisiken sowie hohe Kosten.

Rechtsgrundlagen und Modellverträge anderer Länder – etwa Großbritanniens früherer Plan mit Ruanda oder Italiens Abkommen mit Albanien – dienen als Referenzen in der Debatte. Ob Deutschland eine tragfähige Partnerkonstellation findet, hängt von EU-Recht, bilateralen Verträgen und der Bereitschaft möglicher Gastgeberstaaten ab. Das Thema bleibt politisch aufgeladen und juristisch anspruchsvoll.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte santo in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige