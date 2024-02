Mützenich treibt Reform der Schuldenbremse voran

Die Debatte um höhere Verteidigungsausgaben verschärft den Streit um die Zukunft der Staatsfinanzen. Die SPD unternimmt nun konkrete Schritte in Richtung einer Reform der Schuldenbremse. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach gegenüber dem "Tagesspiegel" am Montag von einem "haushaltspolitischen Zukunftsdeal".

In der SPD-Bundestagsfraktion sei am Montag eine Steuerungsgruppe eingesetzt worden, die "eine Reform der Schuldenbremse zugunsten von Investitionen" ausarbeiten soll. Der SPD-Fraktionschef zog eine deutliche rote Linie bei möglichen Kürzungen im Sozialsystem. Die SPD werde "nicht zulassen, dass die Hilfe für die Ukraine gegen die Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gegen die Rente, gegen die soziale Sicherung oder auch den Kampf gegen den Klimawandel ausgespielt wird", sagte Mützenich dem "Tagesspiegel".

Trotz der außenpolitischen Widrigkeiten habe man in dieser Legislaturperiode "eine Menge sozialer Rechte" für Arbeitnehmer und deren Familien neu verankern können. "Dies folgt aus keiner sozialdemokratischen Laune heraus, sondern macht die Menschen und unser Land stark." Zuvor hatte unter anderem der "Spiegel" darüber berichtet, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor anderen Regierungsmitgliedern "Brutalitäten in den Sozialsystemen" eingefordert habe. Am vergangenen Freitag hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) Spekulationen über mögliche Kürzungen im Sozialbereich selbst befeuert, als er der "Süddeutschen Zeitung" sagte, die "allermeisten" würden verstehen, wenn Geld, das für Verteidigung ausgegeben werde, "für andere Dinge fehle".

SPD-Fraktionschef Mützenich sagte nun, dies beziehe sich nicht auf Sozialleistungen. Es sei weiterhin "darauf Verlass", dass es mit der SPD keinen "Abbau sozialer Rechte von Beschäftigten geben wird", sagte er. Auch die Grünen reagierten deutlich auf mögliche Kürzungen im Sozialen wegen der Erhöhung von Verteidigungsausgaben. "Kürzungen im Sozialen gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sind ökonomisch schädlich", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge dem "Tagesspiegel". Auch die Grünen drängen auf mehr Investitionen: "Für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands ist es entscheidend, dass wir Investitionen stärken", sagte Dröge.

Quelle: dts Nachrichtenagentur