Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen): "Ich werde in meinem Leben niemanden der AfD ins Präsidium wählen."

"Die große große Bank Rechtsaußen, die ist auch in einer anderen Präsenz da, als es in den letzten Jahren war" erklärt der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Felix Banaszak. Es sei offensichtlich, dass die demokratischen Fraktionen ihren Umgang damit noch finden müssten. Ihn ernüchtere, dass der AfD-Kandidat mehr Stimmen erhalten habe, als dessen Fraktion Mitglieder habe.

Das bedeute, dass "es ja aller Voraussicht nach in der Unions-Fraktion genug Leute gibt, für die diese Frage - Wollen sie eigentlich von jemandem, der einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei angehört, repräsentiert werden? - nicht klar mit 'nein' beantworten können." Bei phoenix sagt Banaszak, er hoffe, dass die kommende Regierung sowie die demokratischen Oppositionsfraktionen "einen Weg finden, klüger als in den letzten drei Jahren" mit ihren Differenzen umzugehen. Von der neu gewählten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hätten die Grünen sich von Anfang an eine klare Haltung gegen die AfD gewünscht. Es fehle eine klare Abgrenzung.

Quelle: PHOENIX (ots)