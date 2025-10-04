Röwekamp drängt auf Grundsatz zur Wehrpflicht – Entscheidung bis Sommer 2027

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), fordert eine Grundsatzentscheidung über die Rückkehr zur Wehrpflicht bis „spätestens im Sommer 2027“, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. In der dts-Meldung verweist er zugleich auf verbindliche Jahresziele für den Personalaufbau der Truppe.

Röwekamp begründet den Zeitplan mit Zusagen Deutschlands gegenüber der Nato und verweist auf ehrgeizige Zielmarken für Bundeswehr und Reserve. Neben einem kräftigen Aufwuchs bei den Reservistinnen und Reservisten soll auch die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten deutlich steigen. Mit Blick auf die erste, nun verschobene Lesung des Wehrdienst-Gesetzes betont der CDU-Politiker, es fehle bislang an Einigkeit mit der SPD über zentrale Personalziele.

Die Diskussion fällt in eine Phase erhöhter Sicherheitslage, in der wiederholt Luftraum-Vorfälle und Gefährdungen kritischer Infrastruktur registriert wurden. Röwekamp plädiert daher für klare Meilensteine und möchte das Verfahren erst starten, wenn die Koalition über diese Vorgaben Einigkeit erzielt. Kritiker warnen, dass eine Reaktivierung der Wehrpflicht gesellschaftlich, organisatorisch und verfassungsrechtlich komplex wäre; Befürworter sehen darin die Voraussetzung, Fähigkeiten und Personalbasis stabil auszubauen.

