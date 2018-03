SPD-Mitgliedervotum beendet

Das SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union ist beendet. Um Mitternacht war Einsendeschluss für die über 400.000 Parteimitglieder. Am Samstagnachmittag um 17 Uhr soll ein Lkw mit den im Postfach eingegangenen Abstimmungsunterlagen am Willy-Brandt-Haus ankommen. Das Ergebnis zum Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union wird am frühen Sonntagmorgen erwartet.

Für 9 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Der Ausgang des Votums ist offen. Zwar zeigen mehrere Umfragen, dass unter SPD-Anhängern die GroKo-Befürworter in der Mehrheit sind. Befragt wurden aber stets SPD-Wähler, eine Umfrage nur unter SPD-Mitgliedern ist nicht bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

