Anton Baron MdL: Daniel Born nicht mehr tragbar im Parlament!

AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL hat den fraktionslosen Daniel Born MdL nochmals aufgefordert, sein Mandat niederzulegen und sich zu entschuldigen: „Der Rücktritt vom wichtigen Amt des Landtagsvizepräsidenten war nur folgerichtig. Auch der Austritt aus seiner Fraktion war sicher der richtige Schritt. Aber Born sollte nun auch genügend Anstand an den Tag legen und auch sein Mandat niederlegen."

Baron weiter: "Nach so einer Tat ist er schlichtweg kein vollwertiger Volksvertreter mehr. Herr Born, legen Sie Ihr Mandat zum Wohle des Landtags von Baden-Württemberg nieder.

Wir haben Herrn Born während seiner Amtszeit stets geschätzt und mit Anstand und Respekt behandelt. Dennoch nutzt er selbst seine persönliche Erklärung zur Tat, um gegen uns auszuteilen und stellt den Fall so dar, als wären wir selbst auch noch Schuld an der Schmiererei – die ja einem unserer Abgeordneten galt. Das ist eine üble Täter-Opfer-Umkehr. Wir fordern daher eine Entschuldigung von Herrn Born gegenüber unserer Fraktion, aber vor allem gegenüber unserem Abgeordneten Bernhard Eisenhut. Weder unsere Fraktion noch Herr Eisenhut hat eine solche Diffamierung verdient.

Zudem sollte die SPD sich dringend überlegen, auch einen Parteiausschluss gegen Daniel Born in Betracht zu ziehen. Es ist an der Zeit, dass sich die Sozialdemokraten klar von Extremisten und Hakenkreuz-Schmierern distanzieren und trennen. Ein Mann wie Born hat in keiner politischen Partei etwas verloren.“

Quelle: AfD BW