Niedersachsens neuer CDU-Generalsekretär will Partei über die Regionen wieder zur stärksten Kraft machen

Niedersachsens neuer CDU-Generalsekretär Kai Seefried will die Partei aus den Regionen heraus wieder erneuern. "Unsere Stärke ist die Nähe zu den Menschen vor Ort. Daraus wird ,Unser Plan für Niedersachsen' entwickelt", sagte Seefried der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Ab Freitag will die CDU bei ihrer traditionellen Klausur in Walsrode auch die Niederlage bei der Landtagswahl am 15. Oktober aufarbeiten. Bei der Wahl wurde die Union mit 33,6 Prozent der Stimmen nur zweite Kraft hinter der SPD. Die CDU will bei der Landtagswahl 2022 wieder stärkste Partei im Landtag werden. "2017 muss ein Ausrutscher bleiben", sagte Seefried. Dafür will die CDU einen "Plan für Niedersachsen" erarbeiten. Dabei werde die Partei "ganz bewusst auf die regionalen Identitäten und Unterschiede eingehen", kündigte Seefried an. Die Partei wolle sich als Ansprechpartner vor Ort profilieren und Sorgen und Ängste aufgreifen. "Wir müssen die Herzen der Menschen erreichen", sagte er.

Seefried kündigte eine Stärkung der Geschäftsstellen in Kreisen und Bezirken an. Außerdem soll es neue Beteiligungsmodelle und Mitsprachemöglichkeiten geben. Dabei setzt Seefried auch auf Internetchats: Er wolle, dass die CDU die "größte Whatsapp-Gruppe Niedersachsens" werde, sagte er.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)