Jetzt auch Söder mit Corona infiziert - Reise abgesagt

Nun hat sich auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder mit Corona infiziert. "Im Vorfeld meiner Reise in die Golfregion war heute ein PCR-Test positiv", teilte Söder am Samstag mit. "Obwohl ich die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht hatte - immer negativ. Den letzten sogar noch heute Morgen."

Der Wert des PCR-Tests sei in einem Bereich, "dass eine Ansteckung bisher äußerst unwahrscheinlich war", so Söder. "Trotzdem heißt es jetzt in die Isolation. Die Auslandsreise ist damit leider abgesagt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur