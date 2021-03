CDU-Gesundheitsexperte erwartet baldige Aufhebung des Impfstopps

Erwin Rüddel, CDU-Gesundheitsexperte, geht davon aus, dass Astrazeneca nur wenige Tage nicht zur Verfügung stehen wird. Er sei zuversichtlich, dass das Versprechen der Kanzlerin, bis zum 21. September allen ein Impfangebot zu machen, gehalten werde, sagte er der RTL/n-tv-Redaktion.

"Ich glaube zum einen, dass der Nachweis geliefert wird, dass Astrazeneca ein guter zuverlässiger Impfstoff ist. Und ich glaube zum anderen, dass wir es durch den weiteren Zulauf der anderen Impfstoffe im zweiten und dritten Quartal schaffen werden, allen im Sommer ein Impfangebot zu machen", so Rüddel.



Nach allem was er wisse, sei die Sorge derer, die bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben und nun nicht wüssten wie weiter, unbegründet. "Aus Großbritannien wissen wir, wenn der zeitliche Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung mit Astrazeneca größer wird, die Wirkung zunimmt. Sollte Astrazeneca grundsätzlich vom Markt verschwinden, was ich nicht glaube, dann ist ein Nachimpfen nach einer gewissen Zeit durch einen anderen Impfstoff möglich", prognostizierte der Christdemokrat. Letzteres müsste in einer entsprechenden Verordnung festgeschrieben werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur