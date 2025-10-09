Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Streit um Regenbogen-Handbuch in NRW-Schulen

Streit um Regenbogen-Handbuch in NRW-Schulen

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 08:29 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Copyright free / Eigenes Werk

Der Deutschland-Kurier kritisiert eine neue Handreichung des NRW-Bildungsministeriums zu Diversität und geschlechtsneutraler Sprache. Befürworter sehen darin Unterstützung gegen Diskriminierung.

Die Broschüre empfiehlt unter anderem Sensibilisierung, klare Ansprechformen und sichtbare Zeichen für Vielfalt. Kritiker befürchten eine politische Überfrachtung des Unterrichts und verweisen auf knappe Ressourcen im Schulalltag.

Das Ministerium betont den Schutzauftrag der Schulen. Pädagogische Verbände mahnen Sachlichkeit in der Debatte an.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte affe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige