Streit um Regenbogen-Handbuch in NRW-Schulen

Der Deutschland-Kurier kritisiert eine neue Handreichung des NRW-Bildungsministeriums zu Diversität und geschlechtsneutraler Sprache. Befürworter sehen darin Unterstützung gegen Diskriminierung.

Die Broschüre empfiehlt unter anderem Sensibilisierung, klare Ansprechformen und sichtbare Zeichen für Vielfalt. Kritiker befürchten eine politische Überfrachtung des Unterrichts und verweisen auf knappe Ressourcen im Schulalltag.

Das Ministerium betont den Schutzauftrag der Schulen. Pädagogische Verbände mahnen Sachlichkeit in der Debatte an.

Quelle: ExtremNews



