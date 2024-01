AfD: „Lila Bäcker“ ist pleite, Bayer und Co bauen Stellen ab: Wir wollen die Abriss-Ampel stoppen!

Und wieder hat es die Ampel geschafft: Auch die Bäckerei-Kette „Lila Bäcker“ ist pleite und muss 900 Mitarbeiter entlassen. Wirtschaftsminister Habeck würde mit seinem unverwechselbaren Zynismus wohl sagen: Sie hat nur aufgehört zu produzieren. Und wieder einmal weisen die Ursachen dieses Desasters direkt auf Robert Habeck und auf die zerstörerische Energie- und Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Eine Unternehmenssprecherin sagt alles, was zu sagen ist: „Eine Gesamtlösung für den Lila Bäcker scheiterte an schwierigen Marktbedingungen durch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, unter denen auch andere Bäckereien leiden. Kunden müssen sparen und halten sich zurück.“

Derweil verfinstert sich die Lage der deutschen Industrie auch in anderen Branchen immer mehr. Erst am Montag verkündete der Pharma- und Chemie-Riese Bayer einen „erheblichen Personalabbau“ bis Ende 2025.

Auch die Autozulieferer sind enorm von der Wirtschaftskrise betroffen: Continental kündigt tausenden Mitarbeitern die 40-Stunden-Verträge, die Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) will offenbar 12.000 Stellen abbauen. All das juckt jedoch die Ampel-Regierung nicht, die am energieverteuernden Ausstieg aus der Kernenergie festhält, während Frankreich sein Kernkraft-Programm noch weiter ausbaut und Polen in die Kernenergie einsteigt.