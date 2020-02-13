Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bisher 13 Ordnungsrufe in der aktuellen Legislaturperiode

Bisher 13 Ordnungsrufe in der aktuellen Legislaturperiode

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Plenarsaal im Deutschen Bundestag.
Plenarsaal im Deutschen Bundestag.

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In der aktuellen Legislaturperiode wurden bis zum letzten Sitzungstag vor der Sommerpause am 11. Juli 2025 insgesamt 13 Ordnungsrufe erteilt. Der Großteil (zwölf Ordnungsrufe) richtete sich an Abgeordnete der AfD, einer an einen Abgeordneten der Linken. Das teilte die Bundestagsverwaltung auf Anfrage der "Rheinischen Post" mit.

Dabei beschimpften die AfD-Abgeordneten Redner zwei Mal als "Linksextremisten" und unterstellten den anderen Parteien im Bundestag drei Mal, "Kartellparteien" zu sein.

Die meisten Ordnungsrufe erhielt der AfD-Abgeordnete Martin Reichardt. Er wurde insgesamt drei Mal zur Ordnung gerufen, unter anderem wegen den Zwischenrufen "Sie sind ein Vaterlandsverräter" und weil er eine Rednerin der Grünen mit einem Zwischenruf während ihrer Rede als "Schwätzer" bezeichnete.

Während einer Rede von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) wurde dieser durch einen Zwischenruf von Luigi Pantisano (Linke) der Lüge bezichtigt. Dafür erhielt der Abgeordnete einen Ordnungsruf von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hopfen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige