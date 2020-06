Innenstaatssekretär Krings: Corona-Einschränkungen brauchen "gemeindescharfe Lösungen" und Sonderopfer

Innenstaatssekretär Günter Krings (CDU) hat zielgenauere Maßnahmen bei Beschränkungen im Fall von regionalen Corona-Ausbrüchen gefordert und zugleich eine Ungleichbehandlung von einzelnen Regionen verteidigt.

"Bei wiederkehrenden lokalen oder regionalen Corona-Ausbrüchen werden die Einwohner dieser Regionen ein Sonderopfer bringen und Beschränkungen hinnehmen müssen", sagte Krings der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Selbstverständlich müsse dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Krings betonte weiter: "Und deshalb dürfen solche Einschränkungen nicht zwingend an Kreisgrenzen beginnen oder enden. Wir brauchen gerade in NRW daher bei Bedarf auch gemeindescharfe Lösungen, zumal Einwohnerzahl unserer Stadt- und Landkreise im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch ist wie etwa die der bayerischen."

Quelle: Rheinische Post (ots)