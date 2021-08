Lamont Marcell Jacobs wird Olympiasieger im 100-Meter-Sprint

Der Sprinter Lamont Marcell Jacobs hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 100 Meter gewonnen.

Der Italiener setzte sich in 9,80 Sekunden gegen Fred Kerley aus den USA durch, der die Distanz in 9,84 Sekunden absolvierte. Bronze ging an den Kanadier Andre De Grasse mit 9,89 Sekunden.

Jacobs, Sohn einer Italienerin und eines US-Amerikaners, tritt mit seinem Sieg die Nachfolge des Jamaikaners Usain Bolt an, der bei den vergangenen drei Olympischen Sommerspielen Gold über die 100 Meter geholt hatte.



Diesmal schaffte es kein Sprinter aus Jamaika ins Finale.



Der als Favorit in den Wettbewerb gegangene US-Sprinter Trayvon Bromell scheiterte schon im Halbfinale.

