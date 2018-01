Engelen-Kefer warnt SPD vor einer Neuauflage der Großen Koalition

Kurz vor dem SPD-Sonderparteitag hat die frühere stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer die Sozialdemokraten davor gewarnt, erneut eine Bundesregierung mit den Unionsparteien zu bilden. "In einer GroKo wird die SPD die sozialen Defizite nicht weiter angehen können", schreibt sie in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland".

Das ginge nur in der Opposition, wenn auch mit weniger Durchsetzungsmöglichkeiten. "Auch noch so laute Rufe um Nachbesserungen bei den Sondierungsergebnissen können die Spaltung in Gesellschaft und Partei nicht überdecken, geschweige denn überwinden", meint Engelen-Kefer, die von 1986 bis 2009 Mitglied im Bundesvorstand der SPD war. Deshalb sei der Parteitag am Sonntag eine Entscheidung auch darüber, ob die Partei zu ihren Wurzeln zurückfinde. "Notwendig ist es allemal." Quelle: neues deutschland (ots)

