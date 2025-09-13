Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CSU-Landesgruppenchef schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 08:03 durch Sanjo Babić
AfD CDU Koalition

Bild: Eigenes Werk /OTT

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann schließt eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD kategorisch aus. "Die AfD will uns zerstören, sie ist der Erzfeind der Union und damit ist die Union der Erzfeind der AfD", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Es kann keine Zusammenarbeit mit der AfD geben", sagte er auf Nachfrage zur Lage in Sachsen-Anhalt. Ein Jahr vor der Landtagswahl kam die AfD dort in einer neuen Umfrage zuletzt auf 39 Prozent - deutlich vor der CDU mit 27 Prozent. Hoffmann sagte dazu: "Diese Umfrage sollte alle Demokraten beunruhigen."

Der CSU-Politiker beklagte, der Union werde "völlig ohne Grund immer wieder unterstellt, sie könnte mit der AfD zusammenarbeiten". Dabei sei die Union, und insbesondere die CSU, der größte Feind der AfD. "Unsere erfolgreiche Migrationspolitik führt zu deutlich sinkenden Flüchtlingszahlen - das Schlimmste, was der AfD aus ihrer Sicht passieren kann." Mit Blick auf die Tatsache, dass die AfD-Umfragewerte allerdings zuletzt trotz eines verschärften Kurses in der Migrationspolitik gestiegen seien, sagte Hoffmann: "Unsere Migrationswende wirkt, aber die Herausforderungen sind umfassender, das braucht Zeit."

