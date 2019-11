Baerbock: K-Frage stellt sich heute nicht

Grünen-Chefin Annalena Baerbock gibt nach ihrer Wiederwahl als Parteichefin keine Auskunft zur Kanzlerfrage.

"Es geht nicht um einzelne Personen, nicht da draußen in der Politik, aber auch nicht bei uns in der Partei, wer ist schöner oder größer oder besser, sondern es geht darum gemeinsam zu verändern. Und ja, deswegen ist das keine Frage, die sich heute stellt", sagte Baerbock in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntag. "Und ich glaube, der Parteitag hat auch deutlich gemacht, wenn sie sich stellen sollte, dann wird diese Partei eine gute Lösung finden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur