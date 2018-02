DGB-Landeschefin Weber: "So eine Entfesselung geht schief"

Anja Weber, neue NRW-Landesvorsitzende des DGB, bescheinigt Schwarz-Gelb "eine Lieferschwäche". "Die Landesregierung will die Wirtschaft entfesseln und glaubt, dass dadurch alle Probleme gelöst werden. Da gibt es einen Grunddissens", sagte die 57-Jährige im Interview mit der Westdeutschen Zeitung (Düsseldorf, Samstagsausgabe).

"Wir glauben, dass Politik bewusst gestalten muss." Wichtiger als Bürokratieabbau seien gute Konzepte und konkretes Handeln. Weber kritisierte, ein Thema von Verfassungsrang wie den Ladenschluss könne man nicht per Gesetz lösen. "So eine Entfesselung geht schief." Stattdessen hätte am Runden Tisch eine gemeinsame Lösung gesucht werden müssen.

Quelle: Westdeutsche Zeitung (ots)