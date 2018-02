Sachsens Ministerpräsident sieht bei SPD Führungsversagen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält die SPD nicht mehr für eine Volkspartei und macht für ihren Zustand die Parteispitze verantwortlich. Kretschmer sagte der "Bild am Sonntag": "Es ist totales Führungsversagen, dass die SPD in so einem schlechten Zustand ist. Mir tut es leid, zu sehen, wie viele in der SPD durch den Wind sind. Selbst gute Fachleute haben eine Schere im Kopf und trauen sich nicht mehr, die richtigen Dinge zu entscheiden, weil sie Angst haben, das nicht bei ihrer Mitgliedschaft durchbringen zu können."

Mit Blick auf die Sozialdemokraten sagte Kretschmer: "Die einzige Volkspartei ist derzeit die Union." Das sei aber kein wünschenswerter Zustand. Er sorge für Instabilität des politischen Systems und mache die Regierungsbildungen schwierig, so der CDU-Politiker. Quelle: dts Nachrichtenagentur

