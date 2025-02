SPD-Politiker Özdemir fordert mehr "Volksmund" von seiner Partei

Nach der historischen SPD-Niederlage bei der Bundestagswahl fordert der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir seine Partei zu einem anderen Umgang mit den Wählern der AfD auf. "Wir müssen aufhören, die Wählerinnen und Wähler der AfD in eine Ecke zu stellen und mit der AfD gleichzusetzen", sagte Özdemir dem "Stern".

Seinen Wahlkreis in Duisburg habe er auch deshalb gegen die AfD verteidigen können, weil sie dort "keine Angst vor der AfD" hätten.



Für ihn sei klar gewesen: "Die Menschen, die bei der AfD landen, das sind mal meine Wähler und die meiner Partei gewesen", sagte Özdemir, der auch Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist. "Um die muss ich mich kümmern, das sind die, die frustriert sind, dass ein Erfolg bei der SPD immer zehn Jahre dauert." Das fange bei einer Brücke, die nicht saniert werde, an, und höre bei der Migration auf. "Da darf kein Thema zu groß, und keines zu klein sein."



Mit seiner Partei geht der Bundestagsabgeordnete hart ins Gericht. "Wir haben es in der Vergangenheit perfektioniert, den Menschen zu sagen, warum etwas nicht geht", so Özdemir. "Seit Jahren tun wir das." Man bringe "zu wenig sichtbare Erfolgsmeldungen nach vorne, die das Leben der Menschen tatsächlich verändern". Auch spreche man seit langem keinen "Volksmund" mehr.

Quelle: dts Nachrichtenagentur