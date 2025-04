Kretschmer lobt Merz' Personaltableau fürs Kabinett

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobt das Personaltableau seiner Partei für das Bundeskabinett. "Das ist eine Geschichte, die dem Friedrich Merz wirklich gut gelungen ist", sagte Kretschmer im "Berlin Playbook Podcast" des Nachrichtenmagazins POLITICO (Montag). Was er zu den Namen gehört habe, mache ihn sehr froh.

"Die Menschen, die jetzt in Rede stehen, dass sie in der neuen Bundesregierung eine wichtige Funktion für die CDU haben werden, das sind tolle Menschen, die ihrer Frau oder ihrem Mann gestanden haben, auf die wir auch ein bisschen stolz sein können - die aber vor allen Dingen stolz sein können, was sie selber erreicht haben."

Die Frage nach ostdeutscher Herkunft sei "eine absurde Frage". "Wann ist man eigentlich ostdeutsch? Das sind Menschen, die 1990 zu uns gekommen sind, ihren ersten Beruf hier hatten, ihre Familie hier gegründet haben, seit 35 Jahren hier leben", so Kretschmer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur