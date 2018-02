Union legt in neuer Emnid-Umfrage zu

Nachdem die Union in der ersten komplett nach der Koalitionsvereinbarung durchgeführten Umfrage bei Forsa zwei Prozent abgesackt ist, hat sie in der neuesten Emnid-Erhebung einen Prozentpunkt zugelegt. Allerdings wurde diese Umfrage größtenteils vor Bekanntwerden der Einigung am Mittwoch durchgeführt. Wäre heute Bundestagswahl, könnten CDU/CSU demnach mit 34 Prozent rechnen.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, käme die SPD wie in der Vorwoche auf 20 Prozent. Leicht verschlechtert wäre die AfD mit 12 Prozent drittstärkste Kraft (Minus 1). Die Grünen erreichen erneut 11 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und kommt nun wie die FDP auf 9 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Plus 1). Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 1. und 7. Februar genau 1.226 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" Quelle: dts Nachrichtenagentur

