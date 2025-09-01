Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Biadacz relativiert Schlagabtausch zwischen Merz und Bas

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 09:16 durch Sanjo Babić
Marc Josef Biadacz (2024)
Foto: Biadacz
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marc Biadacz (CDU), hat den Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) über die Reformbedürftigkeit des Sozialstaats relativiert.

Für den Unions-Fachpolitiker sind sich die Koalitionäre in vielen Punkten einig: "Deswegen rede ich jetzt nicht über Clash und Bullshit, sondern ich rede darüber, dass wir etwas erarbeiten", sagte Biadacz den Sendern RTL und ntv. Prinzipiell sei der Sozialstaat stark und die soziale Marktwirtschaft funktioniere, darauf könne man aufbauen.

"Aber wir brauchen ein Update und dieses Update, das ist jetzt wichtig, dass wir das auch umsetzen werden", so Biadacz. Der CDU-Sozialpolitiker ist Teil des parlamentarischen Begleitgremiums der sogenannten Sozialstaatskommission, die heute ihre Arbeit aufnehmen wird.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

