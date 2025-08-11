Manfred Schiller: Umgang von ‚Transrapid Emsland e.V.‘ mit Mitbegründer ist skandalös

Ende Juni übergab der 21jährige David Harder aus dem Emsland eine online-Petition mit knapp 62.000 Zeichnern zum Thema „Transrapid in Deutschland einsetzen“ an den Arbeitskreis Petitionen der AfD-Fraktion, nachdem alle anderen Fraktionen im Bundestag seine Anfrage ignoriert hatten. Zusammen mit den Verkehrspolitikern der AfD-Fraktion erfolgte eine feierliche Übergabe im Bundestag.

Nun ist der Presse zu entnehmen, dass der Förderverein Transrapid Emsland e. V., dessen Mitbegründer und Vorstandsmitglied Harder war, ihn aus dem Verein gemobbt hat, weil er auch mit der AfD sprach.

Der Leiter des Arbeitskreises Petitionen der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Manfred Schiller, teilt dazu mit: „Es ist nur als skandalös zu bezeichnen, wie der Verein ,Transrapid Emsland e.V.‘ mit seinem Mitbegründer umgeht. Lieber wird ein jahrelanges, arbeitsintensives Projekt vernichtet, als eine Realisierung durch die ,Falschen‘ zu erleben. Ich dachte eigentlich, dass das Thema Kontaktschuld in eine längst überwundene Zeit gehört.“

Quelle: AfD Deutschland