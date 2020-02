Matthias Hey, SPD-Thüringen: "Kemmerich trägt allein die Verantwortung"

Der thüringische SPD-Fraktionsvorsitzende, Matthias Hey, sieht die alleinige Verantwortung für die schwierige Situation in seinem Land beim neuen Ministerpräsidenten. "Thomas Kemmerich hat wissentlich in Kauf genommen, was da geschehen ist und diese Verantwortung trägt er ganz allein", sagte Hey bei phoenix.

Kemmerich habe ohne Not seinen Hut in den Ring geworfen. Hey bezweifelt, dass Kemmerich von der AfD-Fraktion überrascht worden sei. "Zum Reinlegen gehören immer Zwei, die einen, die die Falle stellen und die anderen, die da freudig reintappen", so Hey. Kemmerich habe bereits am Vorabend der Ministerpräsidentenwahl Mitgliedern der SPD-Fraktion und SPD-Ministern das Angebot gemacht, nach seinem möglichen Erfolg gemeinsam weiter zu regieren. "So nach dem Motto: Ich lass mich mal wählen, auch mit Stimmen der AfD, und ihr könnt dann später mitmachen", sagte Hey.

Einer möglichen Zusammenarbeit mit dem neuen Ministerpräsidenten erteilte er eine klare Absage: "Wenn er uns zu Gesprächen über eine Regierungsbildung einlädt, werden wir dieser Einladung nicht folgen", so Hey. Dies sei auch eine Frage von "Haltung und Moral". Quelle: PHOENIX (ots)



