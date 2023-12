Klingbeil würdigt 75. Geburtstag der FDP

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die FDP zu ihrem 75. Geburtstag als streitbaren Partner gewürdigt und die Gemeinsamkeiten mit der SPD hervorgehoben. "Mit der FDP ist es manchmal wie mit der Familie am Weihnachtsabend: Größtenteils harmonisch, aber so sehr man es sich auch anders vornimmt, bleibt der ein oder andere Streit nicht aus", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Seit 75 Jahren sei die FDP "eine wichtige liberale Stimme in unserem Land". Inhaltlich hätten SPD und FDP viele Gemeinsamkeiten und manches Trennende. Beide Parteien eine "der feste Wille, Deutschland zu modernisieren und vom Stillstand der Vergangenheit zu befreien", sagte Klingbeil. "Das war schon damals in der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt so, das ist heute in der Ampel der Fall." Die FDP wurde am 12. Dezember 1948 gegründet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur