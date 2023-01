Bericht: Scholz kippt bei Lambrecht-Nachfolgesuche Frauenquote

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will einem Medienbericht zufolge bei der Nachfolgesuche für die zurückgetretene Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nicht unbedingt an der bisherigen Frauenquote im Kabinett festhalten. Scholz ziehe auch in Betracht, den Ministerposten mit einem Mann zu besetzen, berichtet die "Bild" unter Berufung auf "mit den Vorgängen vertraute Personen".

Bislang hatte Scholz die mit der SPD-besetzten Positionen im Kabinett zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt. Wie die "Bild" weiter schreibt, sollen auch mehrere für die Lambrecht-Nachfolge gehandelte SPD-Politiker nicht mehr infrage kommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt seien ebenso aus dem Rennen wie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, berichtet die Zeitung. Quelle: dts Nachrichtenagentur