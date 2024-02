Ampel will Cannabis-Gesetz in dieser Woche durchboxen

Die Ampel-Koalition will das Cannabis-Gesetz trotz großer Kritik auch in den eigenen Reihen in dieser Woche verabschieden. "Ich gehe davon aus, dass wir spätestens diesen Freitag das Cannabis-Gesetz im Bundestag beschließen werden", sagte die für zuständige SPD-Berichterstatterin Carmen Wegge dem "Stern".

Das Gesetz sei einen "Meilenstein in der deutschen Drogenpolitik" und eine deutliche Verbesserung der aktuellen Situation. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther. "Einer Verabschiedung des Gesetzes steht formal nichts mehr entgegen", sagte die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses dem "Stern". "Ich bin optimistisch, dass der Bundestag diese Woche das Cannabis-Gesetz verabschiedet." Mit der Reform gehe man "weg von der unwirksamen und schädlichen Verbotspolitik, hin zu einer Politik, die den Jugend- und Gesundheitsschutz ins Zentrum stellt". Dies sei ein "überfälliger Schritt". Die begrenzte Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken gilt als ein zentrales Projekt der Ampel-Koalition. Zuletzt flammte jedoch die Kritik an dem Vorhaben, auch innerhalb der Regierungsparteien, wieder auf. Besonders Innenpolitiker der SPD warnten vor dem Gesetz, die Innenminister der Länder schrieben einen Brandbrief an die Bundesregierung. Eigentlich sollte das Gesetz schon vor der Winterpause im Dezember beschlossen werden. Die finale Abstimmung im Bundestag steht noch nicht auf der Tagesordnung der aktuellen Sitzungswoche. Dem Vernehmen nach sollen die zweite und dritte Lesung des Cannabis-Gesetzes am Dienstag auf die Tagesordnung gesetzt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur