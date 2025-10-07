AfD-Mann: „Preußische Tugenden oder wir scheitern!“

Der frühere Oberst und AfD-Politiker Rüdiger Lucassen wirbt laut Deutschlandkurier für eine stärkere Ausrichtung an „preußischen Tugenden“. Er richtet seine Botschaft an Partei und Anhänger.

Lucassen verbindet die Forderung mit Kritik an politischer Symbolik und „Selbstbespiegelung“. Stattdessen brauche es Professionalität, Realismus und eine solide Verwaltungspraxis. In Teilen der Partei stößt das auf Zustimmung, andere warnen vor historisierenden Überhöhungen.

Im Zentrum steht die Frage, wie die AfD zwischen Protest- und Regierungspartei auftreten will. Beobachter verweisen auf wachsenden Druck, fachpolitische Kompetenzprofile und tragfähige Personalvorschläge vorzulegen.

Quelle: ExtremNews