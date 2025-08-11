Regierung sieht langen Weg zur Vertrauensgewinnung

Mit Blick auf niedrige Zustimmungswerte in der Bevölkerung sieht die Bundesregierung noch einen langen Weg, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Das sei neben allen dringend politisch notwendigen Dingen "natürlich auch das Ziel", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

"Das ist aber keine Aufgabe, wo man nach 100 Tagen den Haken dran macht oder ein Kreuz dran macht, sondern das ist ein fortlaufender Prozess." Wirklich Vertrauen in der Gesellschaft zurückzugewinnen, das sei kein einfacher Weg, fügte Meyer hinzu. "Das war von Anfang an klar."



Zuvor hatte eine Insa-Umfrage ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich 100 Tage nach Amtsantritt unzufrieden mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung zeigt. Bei der Ampel war die Zufriedenheit zum gleichen Zeitpunkt höher.



Quelle: dts Nachrichtenagentur



