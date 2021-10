CDU-Mittelstandsvereinigung gibt Laschet keine Jobgarantie

Die Vize-Chefin der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Jana Schimke, sieht selbst im Falle einer Jamaika-Koalition keine Jobgarantie für Armin Laschet. Wie sich die Union neu aufstellt, "vielleicht auch in einer möglichen Regierung", müsse bald geklärt werden, sagte sie dem Sender der "Welt".

Laschet habe als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat ein Verhandlungsmandat für die jetzigen Gespräche. "Was die Zukunft bringt, wie wir uns künftig aufstellen werden, auch in der Fraktion, in der Partei - und vielleicht auch in einer möglichen Regierung - das sind Fragen, die wir natürlich jetzt noch nicht beantworten, die wir aber beantworten müssen." Für die Verhandlungen mit den Grünen sieht Schimke die Union als "Korrektiv in dieser Runde". Die Union wolle darauf drängen, dass Bürger vor allem bei der Klimapolitik nicht zu sehr belastet würden, man müsse auf "Maß und Mitte" achten. Außerdem sei die Union anders als die Grünen "keine Partei der Verbote", so Schimke.

Quelle: dts Nachrichtenagentur