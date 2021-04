Günther begrüßt Nationalen Radverkehrsplan

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) begrüßt den "Nationalen Verkehrsplan" von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Günther sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, der Plan nehme die richtigen Ziele in den Blick.

Vieles sei dem ähnlich, was in Berlin bereits angestoßen worden sei. "Das heißt, es wird ein zusammenhängendes Radnetz angestrebt, ein deutlich höherer Anteil am Radverkehr - und auch ganz wichtig: die sogenannte Vision Zero. Das heißt, dass keine Schwerverletzten oder Toten mehr zu beklagen sind."

Die Grünen-Politikerin hat zugleich Vorwürfe zurückgewiesen, der Aufbau der Radschnellverbindungen gehe nicht schnell genug voran. Solch große Vorhaben benötigten längere Planungsprozesse, so Günther. Inzwischen habe man 70 Radplaner in der Hauptstadt. "Wir haben da sehr gut vorgelegt. Und in der nächsten Legislatur beginnt dann auch der Bau der einzelnen Projekte", so Günther.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)