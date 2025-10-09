Lies (SPD) priorisiert Jobs in der Auto-Industrie

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) betont laut dts die Sicherung der Arbeitsplätze als oberstes Ziel. Vor dem Autogipfel fordert er Verlässlichkeit für Hersteller und Zulieferer.

Lies verweist auf Investitionen in E-Mobilität, Batterien und Software. Zugleich mahnt er Planbarkeit bei Strompreisen und Infrastruktur an. Für Zulieferer sollen Transformationsprogramme verlängert werden.

Arbeitgeber und Betriebsräte verlangen verbindliche Standortzusagen. Umweltverbände dringen auf klare Emissionsziele. Der Gipfel soll Konflikte zwischen Kosten, Klimaschutz und Beschäftigung entschärfen.

