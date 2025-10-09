Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Lies (SPD) priorisiert Jobs in der Auto-Industrie

Lies (SPD) priorisiert Jobs in der Auto-Industrie

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 07:52 durch Sanjo Babić
Olaf Karsten Lies (2022)
Olaf Karsten Lies (2022)

Foto: Discounter1418
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) betont laut dts die Sicherung der Arbeitsplätze als oberstes Ziel. Vor dem Autogipfel fordert er Verlässlichkeit für Hersteller und Zulieferer.

Lies verweist auf Investitionen in E-Mobilität, Batterien und Software. Zugleich mahnt er Planbarkeit bei Strompreisen und Infrastruktur an. Für Zulieferer sollen Transformationsprogramme verlängert werden.

Arbeitgeber und Betriebsräte verlangen verbindliche Standortzusagen. Umweltverbände dringen auf klare Emissionsziele. Der Gipfel soll Konflikte zwischen Kosten, Klimaschutz und Beschäftigung entschärfen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zwar in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige